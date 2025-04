Cpe Roi ‍: Le Real en finale après un 4-4 de folie

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Victorieux 1-0 à l’aller, le Real Madrid n’a pas vécu une demi-finale retour tranquille à Bernabeu ce mardi soir. Avec un match nul 4-4 au bout de la prolongation, les Merengue ont néanmoins réussi à valider leur billet pour la finale de la Coupe du Roi.

La Real Sociedad a fait à deux reprises la course en tête y compris à 10 minutes de la fin avec le but du 3-1 marqué par Oyarzabal. Mais comme souvent quand il est dos au mur, le club madrilène a réagi par Bellingham et Tchouaméni pour aller chercher un match nul 3-3 qui semblait se dessiner à quelques secondes de la fin. Mais sur un dernier coup-franc, les Basques revenaient au score par l'inévitable Oyarzabal (93e) pour aller chercher la prolongation. Dans ce temps supplémentaire, un but de la tête de Rudiger à la 115e minute propulsait le club de la capitale en finale.

Le second ticket se jouera ce mercredi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, avec un score de 4-4 au match aller.