Mbappé pleurnichard, c’est un enfer pour le Real

Parfois annoncé incertain cette saison, Kylian Mbappé n’est pas du genre à déclarer forfait au moindre pépin physique. En revanche, la presse catalane croit savoir que l’attaquant du Real Madrid se plaint souvent de douleurs.

Avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid (0-1, 4-2 tab) mercredi, Kylian Mbappé a semé le doute. L’attaquant du Real Madrid, touché à une cheville face au Rayo Vallecano (2-1) trois jours plus tôt, n’était pas certain de figurer dans le groupe pour ce grand rendez-vous européen. Le staff médical des Merengue a dû ménager le Français pour lui permettre de jouer. Plus de peur que de mal finalement, et ce n’est pas la première fois cette saison.

Souvent incertain, rarement absent

Comme le rappelle le quotidien Sport, Kylian Mbappé a fait l’objet de plusieurs alertes sans grande conséquence ces derniers mois. D’après le média catalan, qui cite des journalistes de la presse madrilène, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain « a un faible seuil de douleur ». « C’est une petite nature », a lâché un spécialiste du Real Madrid sur Kylian Mbappé, qui « se plaint toujours » de douleurs. Autrement dit, le capitaine de l’équipe de France est traité de pleurnichard.

On peut penser que le cas Kylian Mbappé n’est pas simple à gérer pour le staff médical de la Maison Blanche. Après ses débuts compliqués, le Bondynois est devenu quasi indispensable à son équipe. Il faut donc tout mettre en œuvre pour le rendre disponible à chaque rencontre. Apparemment, les médecins madrilènes font bien leur travail puisque Kylian Mbappé n’a déclaré forfait qu’à deux reprises cette saison. Certains diront que la star du Real Madrid sait dépasser la douleur, quand d’autres l’accuseront de se plaindre pour pas grand-chose. En tout cas, force est de constater que le vice-champion du monde n’est que rarement blessé depuis le début de sa carrière.