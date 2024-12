Les mésaventures du Real Madrid sur la route du Qatar

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

C’est cette nuit à plus d’une heure du matin que la délégation du Real Madrid a enfin pu arriver à son hôtel de Doha. Pourtant, le décollage de leur avion était prévu à 15h30, ce qui pouvait légitimement laisser penser à une arrivée en soirée. Mais un problème avec la soute dans l’avion qui devait les emmener au Qatar a tout déréglé, et le Real Madrid a même du changer d’avion, perdant plus de deux heures dans cet imprévu. Résultat, le comité d’accueil à Doha les a sagement attendus avec des couronnes de fleurs, mais l’arrivée à la destination finale s’est faite beaucoup plus tard que prévue.

Un temps précieux de perdu pour ce très court voyage dans le Golfe, puisque ce sera la finale de la Coupe Intercontinentale qui aura lieu ce mercredi soir contre les Mexicains de Pachuca. Une compétition maintenue malgré l’arrivée de la Coupe du monde des clubs l’été prochain. Après le match au Lusail Stadium ce mercredi, les Madrilènes prendront directement l’avion à 00h00 et arriveront jeudi matin dans la capitale espagnole pour poursuivre cette semaine chargée.