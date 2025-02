Vinicius fauché, le Real enrage encore contre l'arbitrage

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Quatre jours après sa victoire à Manchester City, le Real Madrid est de nouveau en déplacement, cette fois en Liga sur la pelouse d’Osasuna. Les hommes de Carlo Ancelotti mènent 1-0 grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé, mais les problèmes entre la ligue espagnole et le club merengue au sujet de l’arbitrage ne sont pas réglés… loin de là. Une fois de plus, une action fait polémique en Espagne et elle concerne un potentiel penalty pour le Real Madrid. Fauché à toute vitesse dans la surface de réparation, Vinicius Junior pensait obtenir un penalty logique en cette première mi-temps mais contre toute attente, M.Munuera n’a pas bronché. De quoi provoquer la furie des supporters madrilènes ainsi que de Florentino Pérez, lequel a récemment écrit à la ligue pour se plaindre des décisions défavorables à son club. Ce qui n’a pour l’instant pas porté ses fruits, au contraire.

Penalti claro de Moncayola a Vinicius que lo derriba con un golpe en la rodilla.



Segundo penalti no pitado en 10 minutos junto al de Catena por mano.



Munuero Montero 💰💀



CORRUPCIÓN @CTARFEF @rfef 💰#OsasunaRealMadrid



pic.twitter.com/xmekQS7kZ7 — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) February 15, 2025