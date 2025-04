Le clan Lamine Yamal sent venir le fiasco du Barça

Dans : Liga.

Seulement lié au FC Barcelone jusqu’en 2026, Lamine Yamal a prévu de prolonger son contrat à sa majorité en juillet prochain. Mais de son côté, l’agent du Blaugrana Jorge Mendes, bien placé pour connaître la situation financière du club catalan, n’écarte pas l’hypothèse d’une mauvaise surprise.

Avant de penser à renforcer son effectif, le FC Barcelone s’active pour blinder ses meilleurs joueurs. Les milieux de terrain Gavi et Pedri, ou encore le défenseur central Ronald Araujo ont notamment prolongé ces derniers mois. Et dans les plans de la direction, ce sera bientôt le tour de Lamine Yamal. Rappelons que l’ailier de 17 ans est seulement lié à son club formateur jusqu’en 2026. Autrement dit, l’international espagnol entrera vite dans la dernière année de son bail.

Yamal prolongera cet été, sauf si...

Mais pas de panique au Barça dont les dirigeants ont prévu la signature d’un nouveau bail à sa majorité en juillet prochain. L’agent de Lamine Yamal Jorge Mendes a d’ailleurs confirmé publiquement cette future prolongation à plusieurs reprises. Si tout se passe comme prévu, le Blaugrana s’engagera avec les Catalans jusqu’en 2030, après avoir réclamé une grosse revalorisation. En effet, Mundo Deportivo révèle que Lamine Yamal a demandé un salaire à la hauteur de sa nouvelle dimension dans l’équipe et au niveau international. D’accord avec le point de vue de sa pépite, le Barça n’a pas tardé à valider son exigence.

Le phénomène de Barcelone fera donc partie des mieux payés dans l’effectif, à condition que le club parvienne à régler ses problèmes avec le fair-play financier. Il faudra pour cela conclure de manière définitive la vente de l’exploitation des sièges VIP du Camp Nou. Si le Barça se montre serein, Jorge Mendes se méfie. En tant qu’agent des anciens Blaugrana João Cancelo et João Félix, le représentant sait que le FCB peut très bien rencontrer des obstacles de dernière minute. A l’affût pour Lamine Yamal, Manchester City et Liverpool n’écartent pas non plus ce scénario.