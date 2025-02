Cpe ‍: L’Atlético annule la remontada du Barça

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Dans un match fou, le FC Barcelone a été accroché 4-4 par l’Atlético de Madrid en demi finale de la Coupe du Roi. Le retour s’annonce prometteur.

Dans la première demi finale aller de la Coupe du Roi, le FC Barcelone connaissait un début de match cauchemardesque avec deux buts rapides signées par l’Atlético de Madrid. Au bout de six minutes, Alvarez et Griezmann mettaient les Matelassiers en tête. Mais la réaction du Barça allait être terrible, avec trois buts consécutifs pour mener 3-2 à la pause, puis 4-2 à l’issue d’une folle remontée. Pedri, Cubarsi et Martinez ont sonné la révolte pour les Catalans, avant que Lewandowski ne profite d’un gros travail de Yamal pour donner deux buts d’avance aux Blaugrana. Mais fidèle à son habitude, l’Atlético n’a rien abandonné et a réduit le score par Llorente pour un score final de 4-3, avant d’égaliser par Sorloth à la 93e minute de jeu. Il reste un match retour à disputer à Madrid le 2 avril prochain avant de savoir qui sera le finaliste de la Coupe du Roi.