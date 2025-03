Le Barça trouve son nouveau Daniel Alves en Ligue 1

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a quelques cibles en tête pour se renforcer l'été prochain lors du marché des transferts. Les Catalans ont apparemment trouvé leur bonheur du côté de l'AS Monaco.

Le FC Barcelone peut encore remporter des titres prestigieux d'ici la fin de saison. Le club catalan est sur une très belle lancée depuis l'arrivée d'Hansi Flick. L'ancien du Bayern Munich fait avec les moyens du bord et a totalement changé le visage de l'équipe. L'été prochain, l'Allemand a déjà des noms en tête pour venir renforcer son effectif. Et un profil plait particulièrement du côté de l'AS Monaco. En effet, selon les informations de Sport, Flick vient de donner son aval pour recruter Vanderson.

Vanderson, un profil totalement validé par le Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VANDERSON (@vanderson02_)

Le média précise que le technicien allemand adore le profil du Monégasque, qui est d'une très grande polyvalence et qui a récemment connu les joies de sélections avec le Brésil. Sentiment partagé par Deco, qui a également validé la piste depuis longtemps et qui estime que le joueur remplit tous les critères pour occuper le couloir droit du Barça. Le Brésilien est encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028 et le club de la Principauté ne devrait pas brader son joueur. Difficile d'imaginer un départ de Vanderson pour moins de 20 millions d'euros. Reste à savoir si le Barça, toujours en proie à des difficultés financières importantes, pourra faire un tel investissement. Mais le profil du natif de Rondonopolis fait l'unanimité au Barça. L'intérêt du club espagnol ne le laissera certainement pas insensible. Avant d'en savoir plus sur son avenir, Vanderson a une saison à finir avec l'ASM, avec qui il a pris part à 34 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées.