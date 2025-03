60 ME pour Koundé, le Barça reçoit une offre monstrueuse

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Jules Koundé est indiscutablement l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et le Barça peut en attester avec une offre monstrueuse reçue pour son international français en provenance de la Premier League.

Défenseur central de formation, Jules Koundé a totalement épousé son nouveau poste de latéral droit depuis plusieurs mois. L’international français de 26 ans est à présent considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde dans ce rôle, qu’il maîtrise à la perfection, que ce soit offensivement ou défensivement. Titulaire indiscutable au Barça et en Equipe de France, l’ancien Bordelais a encore deux ans et demi de contrat en Catalogne et pourtant, son profil suscite de nombreuses convoitises dans l’optique du prochain mercato. Le PSG a vaguement été associé à Jules Koundé ces derniers jours, une rumeur à prendre avec des pincettes quand on connaît le niveau stratosphérique d’Achraf Hakimi depuis un moment.

Arsenal prêt à poser 60 ME sur Jules Koundé

En revanche, la dernière rumeur en date semble nettement plus crédible puisque selon les informations du site X-Catalunya, Arsenal est prêt à proposer un énorme paquet d’argent aux dirigeants du FC Barcelone pour s’attacher les services du défenseur aux 40 sélections en Equipe de France. Le média spécialisé l’affirme, le club londonien a d’ores et déjà proposé oralement la somme de 60 millions d’euros aux dirigeants catalans pour le potentiel transfert de Jules Koundé l’été prochain. Du côté de la Catalogne, cette offre n’a pas été repoussée à ce stade car une telle rentrée d’argent ferait le plus grand bien aux comptes du club.

Le Barça en grande réflexion

La réflexion est en cours et l’avis du joueur sera déterminant avant de prendre une décision même si du côté de l’entraîneur Hansi Flick, il n’est pas imaginable de perdre un joueur aussi fiable, capable de briller en tant que latéral droit et de dépanner en défense centrale si besoin. Le média ajoute qu’en cas de départ de Jules Koundé, le Barça devra se trouver un voire deux joueurs à ce poste de latéral droit. Et il paraît improbable de trouver un joueur aussi performant que Jules Koundé pour moins de 60 millions d’euros. Reste maintenant à voir quelle décision sera prise par Joan Laporta après cette offre inattendue de la part d’Arsenal, où Mikel Arteta est un grand fan du joueur.