Esp ‍: Griezmann fait tomber un record de Messi

Titulaire pour le déplacement de l’Atlético de Madrid à l’Espanyol Barcelone ce samedi (16h15), Antoine Griezmann va officiellement battre un record appartenant jusqu’à présent à Lionel Messi. En effet, le meneur de jeu français des Colchoneros va devenir le joueur étranger ayant disputé le plus de match en Liga avec 521 rencontres disputées. Une sacrée performance pour la légende de l’équipe de France, qui a également porté les couleurs de la Real Sociedad et du FC Barcelone en plus d’avoir collectionné les matchs joués avec l’Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann is making his 𝟓𝟐𝟏𝐬𝐭 La Liga appearance.



He overtakes Leo Messi as the foreigner with the most in Spain's top flight 👑 pic.twitter.com/YuA315eEMo