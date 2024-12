Esp ‍: Le stade du Real Madrid change de nom

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Au contraire de son rival barcelonais, le Real Madrid n’a pas encore cédé à la tentation du naming pour son stade Santiago Bernabeu. Mais l’enceinte du club merengue va quand même changer de nom prochainement.

Totalement rénové, le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid est un modèle de technologie. Avec des écrans sur les quatre faces du stade à l’intérieur, sa pelouse rétractable ou encore son toit ultra-moderne, l’enceinte du club merengue fait la fierté de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid peut également se féliciter de ne pas avoir craqué face à la tentation du naming, au contraire du FC Barcelone qui a renommé son stade en « Spotify Camp Nou » afin d’augmenter les recettes du club. Selon les informations de Marca, un naming commercial du stade Santiago Bernabeu n’est toujours pas à l’ordre du jour au Real Madrid… ce qui ne veut pas dire que l’enceinte historique de l’actuel second de la Liga ne va pas changer de nom.

Et pour cause, le média espagnol nous apprend que le Real Madrid a validé un léger changement puisque l’antre des Merengue va désormais s’appeler simplement « Bernabeu ». Un changement dans un but marketing selon Marca afin d’avoir un nom de stade plus simple et plus impactant sans pour autant l’éloigner de la culture du club en l’appelant tout simplement « Bernabeu » plutôt que « Santiago Bernabeu ». Chez certains Socios du Real Madrid, on craint cependant que ce changement soit le premier avant qu’un nom de marque soit associé au nom Bernabeu et ainsi permettre au club de Florentino Pérez de générer de nouveaux revenus. Ce n’est pas le cas pour l’instant, mais ce changement qui semble assez inutile à première vue suscite bien des questions chez les plus fervents supporters du club de la capitale espagnole.