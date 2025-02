Mbappé ou Vinicius, la guerre coûte cher à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après le nul contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a vu fondre son avance sur le Barça, revenu à deux longueurs. La presse espagnole accuse Kylian Mbappé et ses coéquipiers de ne pas être au niveau face aux grosses équipes.

« Drame face aux grands ». Ce lundi, le quotidien sportif espagnol AS, plutôt proche du Real Madrid, ne fait pas de cadeau à Carlo Ancelotti et ses joueurs en mettant en avant ce que toute l'Espagne remarque. A savoir que les Madrilènes n'arrivent plus à faire la différence lorsque le niveau s'élève. Et forcément, à la veille du déplacement à l'Etihad pour le match aller du barrage contre Manchester City, on ne fait pas le malin du côté de Santiago-Bernabeu. Car, comme le fait remarquer notre confrère, à l'exception de la spectaculaire victoire 5-2 contre Dortmund le 22 octobre dernier, après avoir été mené 0-2, le Real Madrid a ensuite perdu contre Liverpool, l'AC Milan, deux fois contre le Barça, et n'a pas été capable de dominer l'Atlético de Madrid. Le constat est implacable et les flèches se préparent en cas d'échec mardi soir à Manchester.

Vinicius Jr contre Mbappé, Madrid doit trancher

Forcément, les médias espagnols cherchent des coupables dans cette baisse de régime du Real Madrid lorsque les Merengue affrontent des équipes de leur niveau. Et revient inévitablement la concurrence que Kylian Mbappé et Vinicius Jr se livreraient pour être la star du club. Si l'ancien joueur du PSG tire désormais la couverture à lui, certains anciens joueurs madrilène estiment que Florentino Perez doit prendre ses responsabilités et prendre une décision fracassante. Pedja Mijatovic, ancien attaquant monténégrin du Real Madrid et désormais consultant pour la Cadena Ser n'y va pas par quatre chemins et estime que le président de Madrid doit tout simplement mettre la star brésilienne sur la touche, et laisser Kylian Mbappé à la manœuvre.

De nombreux supporters du Real, qui louaient les mérites du joueur brésilien depuis des années, sont à présent passés dans le camp Mbappé et poussent Florentino Pérez à enfin agir, estimant que cela pourrait de nouveau remettre leur club sur les rails et de nouveau en faire une terreur en Espagne, mais aussi en Europe. Selon AS, le patron de la Maison Blanche, n'a pas du tout l'intention de céder à ces demandes venues de l'extérieur, Perez estimant que les deux stars peuvent cohabiter...au moins jusqu'à la fin de la saison.