Barça ‍: Lamine Yamal lâche un scoop

La période est difficile pour les supporters du FC Barcelone avec la perte de la première place et l’épisode Dani Olmo. Heureusement, Lamine Yamal est là pour remonter le moral des troupes.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2026, Lamine Yamal commence à susciter quelques interrogations quant à son avenir. Le prodige espagnol va-t-il prolonger, ou sera-t-il tenté d’aller voir ailleurs ? On le sait, le Paris Saint-Germain se tient prêt à faire sauter la banque pour recruter l’attaquant de 17 ans, dans le cas où son départ viendrait à se préciser. Mais pour Lamine Yamal, il n’est pas question d’envisager une seconde un changement de club dans un avenir proche. Rassurant les supporters du Barça à ce sujet, le joueur d’1m80 a affirmé que sa prolongation dans son club formateur n’était qu’une question de temps et qu’il n’y avait pas de doute à avoir à ce sujet.

🚨 Lamine Yamal: “I believe my new contract will be signed soon. Barça is the club of my life”.



“I hope to renew and stay as long as possible… I want to play in La Liga. I want to play for Barça!”.



“I will renew my contract. I will do it”, told CNN. pic.twitter.com/xCNfeh53Tr