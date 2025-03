Esp ‍: Sa famille a tranché, Griezmann fait ses valises

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid en juin 2026, Antoine Griezmann a de fortes chances de quitter l’Europe dès cet été.

A 33 ans, Antoine Griezmann a peut-être disputé cette semaine son dernier match de Ligue des Champions. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid, l’ex-international français est plus que jamais sur le départ. Une tendance confirmée par Relevo, dont le journaliste spécialisé Matteo Moretto affirme que pour des raisons familiales, « Grizou » est sur le point de dire oui à l’offre du Los Angeles FC afin de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Rien n’est encore définitif puisque une réunion va se tenir dans le courant du mois de mars entre le clan Griezmann et l’état-major de l’Atlético de Madrid afin de prendre une décision « à 90% » définitive pour la suite.

Griezmann favorable à un départ aux Etats-Unis ?

Dentro de este mes de marzo habrá una reunión muy importante entre el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann para decidir al 90% el futuro del francés.



El equipo que quiere a Griezmann es Los Ángeles FC. https://t.co/OTeOG0PxiW — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 15, 2025

La tendance est plus que jamais à un départ en Amérique pour le Français, d’autant que les Colchoneros « ne mettraient aucun obstacle au départ de leur numéro sept », rapporte le média espagnol. Il y a donc fort à parier que Griezmann vit actuellement ses derniers moments à l’Atlético de Madrid, un club qu’il aura marqué de son empreinte en inscrivant 194 buts en plus de 400 matchs. Ce départ de l’Europe confirmerait par ailleurs le retrait définitif de « Grizou » en Equipe de France alors que ce jeudi encore, Didier Deschamps était interrogé par les journalistes sur un potentiel retour du meilleur passeur de l’histoire des Bleus d’ici à la Coupe du monde 2026. Un scénario désormais plus improbable que jamais.