Messi et Neymar de retour au Barça, ça devient dément

Un journaliste argentin très bien informé sur Lionel Messi a lâché une bombe en annonçant son retour au FC Barcelone.

Leader du championnat d’Espagne, concurrent solide pour aller loin en Ligue des Champions, le FC Barcelone a mis du temps, mais il s’est reconstruit après le départ de Lionel Messi. Des joueurs comme Lamine Yamal ou Dani Olmo ont pris la relève, dans un collectif mis en valeur par Hansi Flick. Le club catalan reste néanmoins une place forte du football européen, et possède en ce sens un pouvoir d’attractivité qui a peu d’égal. Erling Haaland ou Marcus Rashford ont régulièrement été associés mais ces dernières heures, c’est une nouvelle dimension qui a été atteinte.

En effet, la presse espagnole évoquait ce mardi matin l’intérêt de Neymar pour un retour au FC Barcelone. Il a mandaté l’un de ses agents Pini Zahavi pour lui trouver un accord afin de re-signer chez les Blaugrana cet été, gratuitement et un salaire réduit pour montrer sa bonne volonté de revenir dans un club qu’il a quitté par la petite porte pour le PSG en 2017. Même si à l’époque, il avait tout de même rapporté très gros au Barça.

A peine quelques heures après l’arrivée de cette rumeur, c’est au tour de Lionel Messi d’être annoncé de retour au Camp Nou. Journaliste très bien informé sur l’actualité de l’Argentin puisqu’il avait annoncé avant tout le monde sa signature à l’Inter Miami, Alex Candal a de nouveau décidé de frapper très fort. « Qui a été le premier à annoncer que Lionel Messi allait signer à l’Inter Miami ? C’est moi ou pas ? Donc maintenant je vous le dis, il revient à Barcelone, il a trop envie de rejouer au Camp Nou, il ne peut pas prendre sa retraite sans y revenir », a annoncé le journaliste sportif argentin, qui n’en dit pas plus sur le processus qui pourrait rendre ce retour possible.

Parmi les rares certitudes, il y a le fait que la MLS, le championnat nord-américain, s’arrête chaque année pendant quatre mois entre novembre et février, en fonction de l’élimination en play-offs. Et que Messi et le Barça ont toujours des affaires en cours, notamment sur des salaires non versés et des revenus partagés sur certains objets marketing. Suffisant pour tenter le pari sportif de faire revenir l’octuple Ballon d’Or, qui aura 38 ans au mois de juin ? L’informateur argentin n’en a absolument aucun doute.