Avec le PSG, Mbappé s'est fait voler deux Ballons d'Or

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête du Ballon d’Or, le Français Kylian Mbappé estime qu’il aurait déjà dû remporter cette distinction à deux reprises. En privé, l’attaquant du Real Madrid s’étonne des résultats des éditions 2018 et 2023, respectivement attribuées à Luka Modric et à Lionel Messi.

Dans la course au Ballon d’Or, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Les titres collectifs et les joueurs décisifs pour les équipes sacrées influencent grandement les votes des journalistes. On entre donc dans la partie de la saison la plus importante pour les prétendants tels que Kylian Mbappé. Malgré ses débuts décevants avec le Real Madrid, l’attaquant français garde toutes ses chances pour la prochaine édition.

Mbappé peut encore y croire

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain le sait, s’il parvient à mener les siens vers les sommets en Espagne et en Europe, le tout en jouant un rôle majeur, la récompense de France Football ne sera pas loin. D’autant que les joueurs de Manchester City comme Erling Haaland, Kevin De Bruyne ou le tenant du titre Rodri, victime d’une grave blessure à un genou, ne seront sans doute pas des concurrents cette année.

Real : Mbappé termine l'année par un tacle vicieux de Vinicius https://t.co/IB3fW10dNp — Foot01.com (@Foot01_com) December 31, 2024

Il restera tout de même de sérieux adversaires à l’image de son coéquipier Vinicius Junior, ou de l’ailier Mohamed Salah à Liverpool. Autant dire que ce n’est pas encore gagné pour Kylian Mbappé. L’international tricolore pourrait vivre une nouvelle déception après celles connues ces dernières années. En effet, L’Equipe nous apprend que le Merengue se dit victime d’une double injustice dans les votes du Ballon d’Or.

L’attaquant et capitaine des Bleus affirme en privé qu’il aurait mérité la distinction en 2018, lorsque le Croate Luka Modric était arrivé en tête malgré le sacre tricolore au Mondial, puis en 2023 après la finale perdue contre l’Argentine (3-3, 4-2 tab). Pour Kylian Mbappé, le trophée décerné à l’Argentin Lionel Messi s’était joué sur une séance de tirs au but durant laquelle il avait réussi sa tentative. Une source de motivation supplémentaire pour le Bondynois.