Barça ‍: Florentino Perez a poussé Messi vers le PSG

Sans une intervention de Florentino Perez en 2021, Lionel Messi aurait pu effectuer toute sa carrière sous le maillot du Barça et ne jamais rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est la folle histoire racontée par la presse espagnole en ce lendemain de Noël.

Durant toute sa carrière en Europe, Lionel Messi n’a porté le maillot que de deux clubs : le FC Barcelone, son club formateur où il a tout gagné, et le Paris Saint-Germain, qui a réussi l’exploit de faire venir le meilleur joueur de l’histoire du foot en France pendant deux saisons. Un mariage qui avait étonné beaucoup de monde, sachant que personne ne voyait Messi ailleurs qu’à Barcelone. Et pourtant, l’international argentin a bien foulé les pelouses de Ligue 1 entre 2021 et 2023… grâce ou à cause, selon le côté, à Florentino Perez, président du Real Madrid. Ce jeudi, le quotidien Sport révèle effectivement que le Barça a bien failli prolonger La Pulga en 2021, vu que Joan Laporta a bien tenté de conserver Messi avant de faire machine arrière à cause d’une intervention de Florentino Perez.

Les faits débutent le 3 juillet 2021, quand au sortir d’une réunion avec Javier Tebas, président de La Liga, et Jaume Roures, boss de Mediapro, le président du Barça annonçait à Jorge Messi que la prolongation de son fils allait pouvoir se faire avec l’aide des fonds de CVC. Sauf que malgré un accord avec l’un des financeurs de la L1, Tebas annonçait un mois plus tard que tous les clubs espagnols avaient validé, hormis le Real Madrid. Furieux de ne pas avoir été mis au courant par cette affaire, le président du Real estimait que le deal ne profitait pas assez aux gros clubs. Par conséquent, Perez contactait Ferran Reverter, qui n’était pas au courant du plan de Laporta avec CVC pour prolonger Messi, afin de lui donner sa vision.

Le Real fait capoter le deal secret de Laporta avec Messi

Suite à ce contact entre les deux clubs ennemis, le directeur général du Barça appelait alors José Elias, garant du conseil d'administration présidé par Laporta, qui se montrait contre l’accord avec CVC. De quoi obliger Laporta à faire machine arrière, sachant qu’Elias investissait 40 millions d’euros de sa poche pour financer la campagne du président catalan, et qu’en cas de désaccord, il retirerait ses fonds. Laporte a dû choisir entre son poste de président et la prolongation de Messi, et c’est finalement le deal avec l’Argentin qui a capoté…

Début août, Messi apprenait à Ibiza qu’il ne pourrait pas continuer sa carrière au Barça. Pourtant, à son retour de vacances, l’Argentin était attendu pour parapher son nouveau contrat, le communiqué de presse de sa prolongation était même prêt à être envoyé à tous les médias du monde… Mais il n’est finalement jamais sorti, Messi signant quelques temps plus tard au PSG pour deux saisons avant de finir tranquillement sa carrière à l’Inter Miami.