« ‍On ne va pas te donner le salaire de Mbappé ‍», Vinicius mis KO par Pérez

Vinicius, le Real Madrid en a marre de son cinéma au sujet de sa prolongation de contrat, et le met au défi de partir s'il a de si belles offres en provenance d'Arabie Saoudite.

Soliste sur les terrains, Vinicius Junior l’est aussi dans la façon de tenir sa carrière. S’il ne cesse de confier qu’il adore être au Real Madrid dans le plus grand club au monde, il ne répond pas aux sollicitations de Florentino Pérez pour prolonger son contrat, qui se termine en juin 2027. Autant dire que pour un joueur parmi les meilleurs au monde, candidat au Ballon d’Or et décisif dans les titres de la Casa Blanca ces dernières années, 2027, c’est déjà demain. Le Real Madrid rêve de le prolonger sur le très long terme pour écarter tout départ possible.

L'Arabie Saoudite et son offre mirobolante

Mais ce n’est pas ce qui est prévu dans l’agenda du Brésilien, qui est courtisé depuis plus d’un an par l’Arabie Saoudite, et écoute attentivement les folles propositions venues du Royaume du Golfe. Vinicius ferait l’objet d’une offre avec un salaire d’un milliard d’euros étalé sur les cinq ans de son contrat. Du jamais vu dans le monde du football, tant sur le montant que sur la durée. L’Arabie Saoudite est toutefois claire, cette proposition ne tient que si Vinicius ne prolonge pas au Real Madrid, ce qui explique que le Brésilien temporise.

Mais cette situation lasse totalement Florentino Pérez, pour qui aucun joueur n’est au-dessus de l’institution. C’est ce que déclare Duncan Castles, spécialiste du mercato, sur The Transfers Podcast. « Madrid en a marre de Vinicius qui dit ‘j’ai une énorme offre d’Arabie Saoudite, il va falloir faire de moi le plus gros salaire du club si vous voulez que je reste’. Le Real, en gros, lui répond ‘si tu as une si belle offre, tu devrais l’accepter parce qu’on ne va pas te donner ce qu’on donne à Mbappé’. Le retour de Madrid, c’est que ça devient un joueur très difficile à contrôler pour le club. Il est problématique dans le vestiaire, et ne met pas toujours l’équipe en premier », résume Duncan Castles, pour qui Florentino Pérez ne veut pas tout casser de sa politique salariale pour un joueur comme Vinicius qui menace de partir à tout moment.