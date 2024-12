Real Madrid ‍: Vinicius avoue avoir harcelé Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Buteur contre Pachuca, Kylian Mbappé a gagné son deuxième titre de la saison avec le Real Madrid et a surtout retrouvé un peu ses jambes. Vinicius Jr a évoqué sa présence en Espagne.

Il fallait bien un retour au Qatar pour revoir un grand Kylian Mbappé. L’attaquant français a montré des nettes signes d’amélioration lors de la victoire de son équipe en Copa Libertadores, 3-0 face aux Mexicains de Pachuca. Un trophée certes quasiment gratuit puisqu’il n’aura fallu qu’un seul match pour le remporter, et ce face à une équipe bien inférieure. Mais le résultat est là, et surtout la confiance est de retour. Notamment grâce à Vinicius Junior, qui a effectué un énorme travail sur l’ouverture du score de l’ancien joueur du PSG, et fait vraiment tout pour lui permettre de retrouver ses sensations. Contrairement à l’image parfois véhiculée par la presse espagnole de stars qui ne s’entendent pas bien et d’un Mbappé qui n’était pas le bienvenue au Real Madrid, le Brésilien assure que tout fonctionne bien, et qu’il a même fait partie des joueurs ayant réclamé l’arrivée du Français, même si ce dernier joue à son poste.

Vinicius Junior compliment Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Je suis vraiment un grand fan de Kylian Mbappé. Je lui ai envoyé beaucoup de messages pour lui demander de signer au Real Madrid parce que j’ai toujours rêvé de jouer avec lui. C’est un grand joueur », a expliqué le récent vainqueur du trophée The Brest à la sortie du stade de Lusail. Des propos réconfortants après un beau succès et un nouveau titre, même si c’est en Ligue des Champions dans les grands matchs que tout le monde attend de voir ce duo faire parler la poudre.