Real Madrid ‍: Ancelotti, une prolongation signée pour rien ‍?

Par Alexis Rose

Alors que Carlo Ancelotti semble s'orienter vers un départ en fin de saison du côté du Real Madrid, Florentino Perez a de grandes chances de le remplacer par Xabi Alonso, l’actuel manager à succès du Bayer Leverkusen.

Le Real Madrid traverse une saison compliquée, entre les claques reçues contre le Barça et les contre-performances en Ligue des Champions qui vont obliger les Merengue à passer par un barrage contre Manchester City pour voir les huitièmes de finale. Pour l’instant, la seule véritable satisfaction de la saison se trouve en Liga, avec une place de leader juste devant l'Atletico et le Barça. Mais là encore, le Real a raté une grosse occasion de faire mal à ses rivaux directs samedi soir en ne battant pas les Colchoneros (1-1). Un résultat qui remet la pression sur Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso remplaçant d’Ancelotti au Real ?

Bousculé par les supporters et les journalistes, qui estiment que l’entraîneur italien est le principal responsable des mauvaises performances du Real cette saison, Ancelotti penserait déjà à quitter le Bernabeu dès l’été prochain. Malgré un contrat courant jusqu'en 2026, l’ancien manager du Milan AC considère que le moment serait venu de se retirer. À 65 ans et après avoir tout gagné, Ancelotti aurait pris sa décision, même s’il venait à tout renverser en remportant la LDC, la Liga et la Coupe du Roi. Et si Florentino Pérez ne venait à pas retenir son coach préféré, le Real pourrait alors foncer sur son plan B, Xabi Alonso ! D’après le média ibérique Don Balon, le conseil d'administration de Madrid aurait même déjà établi « des premiers contacts avec l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen ».

Florentino Pérez a les clés

L’ancien milieu de terrain du Real a en tout cas le profil idéal pour succéder à Ancelotti. Auteur d’un début de carrière d’entraîneur tout simplement extraordinaire, avec notamment la victoire en Bundesliga avec le Bayer la saison passée et des performances remarquées en Ligue des Champions cette année, le coach de 43 ans se tient prêt à répondre favorablement à l’approche du Real si jamais Ancelotti venait à faire ses valises. En attendant la fin de saison, les supporters du Real vont croiser les doigts pour que l’Italien retrouve le fluide avec ses stars, comme Mbappé, Vinicius ou Bellingham, afin de remettre le Real tout en haut de la hiérarchie européenne, comme cela était le cas il y a moins d’un an…