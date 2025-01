Rashford dit oui au Barça, le deal prend vie

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le marché des transferts commence à s'accélérer dans certains clubs européens. Si le Barça connait de grosses difficultés financières, le club catalan vise néanmoins des opportunités en cette fin du mois de janvier.

Le FC Barcelone peine à tenir le rythme depuis quelques semaines en Liga. Les hommes d'Hansi Flick sont distancés dans la course au titre malgré une belle avance en début de saison. Le club catalan va devoir très vraisemblablement se tourner vers la Ligue des champions et la Coupe d'Espagne pour tenter de soulever un trophée. Pour cela, peut-être que le Barça devra recruter en cette fin de mois de janvier. Problème, les Barcelonais ont de terribles problèmes financiers. En attendant de pouvoir alléger la masse salariale, la direction catalane veut placer ses pions dans certains dossiers. Et une piste sent très bon pour le FC Barcelone.

Rashford au Barça, l'Anglais plus chaud que jamais

Selon les informations de Sport, Barcelone vient en effet de trouver un accord avec Marcus Rashford pour une arrivée prêt jusqu'à la fin de la saison. Comme dit plus haut, les Catalans doivent désormais libérer de la masse salariale. A noter que le joueur de Manchester United, qui veut plus que jamais quitter les Red Devils, est prêt à attendre le Barça, qui lui verserait un salaire d'un peu moins de 9 millions d'euros. Si son arrivée est encore loin d'être scellée, elle serait un sacré bonus pour Hansi Flick et l'attaque catalane. L'Anglais ne joue presque pas depuis l'arrivée de Ruben Amorim mais se maintient en forme afin d'anticiper un départ prochain ou même une réintégration dans l'équipe mancunienne. Une arrivée en Espagne aurait le mérite de relancer sa carrière, lui qui veut se donner toutes les chances de faire ses preuves pour être du voyage aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Angleterre.