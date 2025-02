Le Real Madrid négocie un deal colossal avec Bernard Arnault

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Propriétaire du Paris FC mais surtout de la marque de luxe Louis Vuitton, Bernard Arnault s’apprête à signer un accord historique avec le Real Madrid.

Bernard Arnault est décidément de plus en plus intéressé par le monde du football. Ces dernières semaines, l’homme d’affaires français a évidemment fait parler de lui pour son rachat du Paris FC, actuellement deuxième de la Ligue 2 derrière le FC Lorient. Mais le milliardaire de 75 ans ne s’arrête pas là et souhaite continuer à investir et à se développer dans le monde du football comme nous l’apprend Relevo. Le média espagnol révèle que l’entreprise française Louis Vuitton détenue par Bernard Arnault va devenir le nouveau partenaire officiel du Real Madrid.

#NoticiaRelevo 🗞️ El Real Madrid da otro paso más con su ropa y está a punto de firmar con… ¡Louis Vuitton!



▪️ La compañía de lujo francesa sucederá a Zegna para vestir al club blanco, que sigue afianzándose como referencia mundial.



✍️ @Rodra10_97https://t.co/98zkwsZgyX — Relevo (@relevo) February 25, 2025

« LV » va succéder à la marque Zegna pour habiller les joueurs du club de la Casa Blanca, notamment lors des voyages en Ligue des Champions durant lesquels Kylian Mbappé, Jude Bellingham et leurs coéquipiers sont toujours habillés avec classe. « Louis Vuitton habillera le Real Madrid et sera le partenaire officiel de voyage de luxe du club » révèle le très sérieux média espagnol. Cet accord, dont le montant n’a pas été divulgué, n’est pas vraiment une surprise en Espagne, où l’on souligne notamment que Jude Bellingham est depuis plusieurs mois très proche de Louis Vuitton, avec plusieurs collaborations entre l’international anglais et la marque détenue par Bernard Arnault.

Louis Vuitton nouveau partenaire du Real Madrid

« En plus de ses succès sur le terrain, le Real Madrid continue d'élargir sa marque et de créer une ligne de vêtements de plus en plus sophistiquée, qui atteint une autre dimension avec son lien avec Louis Vuitton » conclut le média espagnol, selon qui le Real Madrid se félicite de cet accord avec la marque du groupe LVMH. A n’en pas douter, c’est également le cas de Bernard Arnault, lequel peut se réjouir de signer un partenariat avec le club le plus populaire au monde.