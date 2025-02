Messi pose ses conditions, le Barça valide son retour

Dans : Liga.

Toujours considéré comme une idole au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait faire son grand retour en 2026. Le milieu offensif de l’Inter Miami serait prêt à revenir libre sous certaines conditions déjà acceptées par le club catalan.

Ses supporters en rêvent, le FC Barcelone va peut-être y parvenir. D’après une information relayée par le média Carpetas Blaugranas, le retour de Lionel Messi n’est pas qu’une folle rumeur. Les deux parties auraient repris contact et envisageraient des retrouvailles en janvier 2026. La source indique que le milieu offensif de 37 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat à l’Inter Miami. Si la tendance se confirme, la Pulga sera donc libre le 31 décembre prochain.

Ce serait l’occasion pour Lionel Messi de retrouver le club qu’il avait quitté à contrecoeur pour le Paris Saint-Germain en 2021. A l’époque, les problèmes financiers du Barça avaient incité le président Joan Laporta à le pousser vers la sortie. Et ces mêmes obstacles ont jusqu’ici empêché son retour. Il faut croire que le géant de Liga va mieux et peut désormais envisager de récupérer sa légende. On apprend tout de même que l’Argentin a posé trois conditions au Barça. La première concerne son homme de confiance Pepe Costa qu’il souhaite réintégrer au club catalan.

La bonne affaire Messi

Dans ses valises, l’octuple Ballon d’Or veut aussi amener ses deux préparateurs physiques personnels qui travaillent actuellement avec lui aux Etats-Unis. Enfin, Lionel Messi, conscient de la santé financière du Barça, accepte de négocier un salaire fixe très bas. Mais l’ancien Parisien exige l’ajout de bonus liés à ses performances individuelles et collectives. Du côté de la direction, Joan Laporta et le directeur sportif Deco n’y verraient aucun inconvénient. Ils seraient même persuadés que son retour aidera à remplir les caisses au moment où le Barça retrouvera son Camp Nou rénové.