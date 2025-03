Le Real ou la France, Zidane peut choisir les deux

Dans : Liga.

Déterminé à prendre les commandes de l’équipe de France, Zinédine Zidane semble prêt à attendre le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026. Mais d’ici là, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait effectuer une nouvelle pige à la Maison Blanche.

Didier Deschamps devra s’y faire, le nom de Zinédine Zidane accompagnera sa fin d’aventure en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus, qui ne prolongera pas son contrat après la Coupe du Monde 2026, voit ses nombreux détracteurs s’impatienter avant la probable nomination de la légende. C’est en tout cas l’objectif du Ballon d’Or 1998 qui avait publiquement avoué son souhait de prendre les commandes des Bleus. Zinédine Zidane semble donc disposé à attendre une année supplémentaire. Mais d’ici là, on pourrait bien le retrouver au Real Madrid pour une nouvelle pige.

Le scénario est effectivement envisagé par le média Don Balon. D’après nos confrères espagnols, le président de la Maison Blanche Florentino Pérez pourrait se séparer de Carlo Ancelotti si l’Italien n’atteint pas les objectifs en fin de saison. Sa piste prioritaire en cas de changement d’entraîneur mène toujours à Xabi Alonso. Mais il se murmure en Allemagne que le coach du Bayer Leverkusen n’est plus si certain de partir cet été. L’Espagnol pourrait bien rempiler la saison prochaine.

Zidane en attendant Xabi Alonso ?

Une telle décision obligerait Florentino Pérez à changer ses plans. Réactif, le patron madrilène aurait prévu de proposer à Zinédine Zidane le poste d’entraîneur via un contrat d’une saison renouvelable jusqu’à ce que Xabi Alonso accepte de venir. Ainsi, en attendant sa véritable cible, le Real Madrid récupérerait un grand coach bien connu chez les Merengue. Et le Français s’offrirait une saison de plus au sein de son club de cœur, avant un éventuel accord avec la Fédération Française de Football. Autant dire que ce deal arrangerait toutes les parties concernées.