Raphinha s’est tapé la honte, le Barça l’écarte

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Au cœur de la polémique en Amérique du Sud, Raphinha ne retrouvera pas le FC Barcelone dans les meilleures conditions. Son entraîneur Hansi Flick, forcément au courant du scandale provoqué par son joueur, ne prendra pas le risque de l’aligner pour le match en retard contre Osasuna jeudi.

Raphinha aura mieux fait de se taire. Avant le choc face à l’Argentine dans les éliminatoires du Mondial 2026, l’ailier du Brésil avait lancé les hostilités à sa manière. « Il faut les tabasser », avait notamment lâché le joueur du FC Barcelone avant d’insulter les Argentins. Résultat, la Seleção a pris une leçon (4-1) la nuit dernière et le Brésilien subit logiquement les moqueries des champions du monde.

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

C’est dans ce drôle de contexte que Raphinha va rapidement retrouver le FC Barcelone pour le match en retard contre Osasuna en Liga jeudi. Mais forcément au courant de la polémique, et probablement inquiet pour son joueur, l’entraîneur du Barça Hansi Flick a décidé de ménager son ailier ainsi que son défenseur central Ronald Araujo, de retour après le rassemblement de l’Uruguay. « Si Ronald Araujo et Raphinha joueront contre Osasuna ? Non, ils ne joueront pas, ils ne seront pas convoqués », a annoncé l’Allemand en conférence de presse.

Flick protège Raphinha

« Ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont un long vol. Ce n'est pas la meilleure chose parce qu'ils doivent récupérer et ils doivent aussi s'entraîner, a expliqué Hansi Flick. En ce qui concerne Ronald, il n'a pas joué le dernier match (avec l'Uruguay) mais je ne sais pas comment il s'est entraîné avec sa sélection. Après sa blessure, je pense qu'il est bon pour lui de s'entraîner davantage dans les prochains jours, de récupérer du voyage dans un premier temps et d'ensuite s'entraîner un peu plus. Après on verra ce qui se passera dimanche (contre Gérone). » Homme fort du Barça, Raphinha va manquer son premier match de Liga cette saison.