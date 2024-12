Karim Benzema plaque Al-Ittihad et revient au Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026, Karim Benzema envisage de prendre sa retraite dès le mois de juin prochain. Son avenir est déjà tracé avec un retour au Real Madrid en tant qu’ambassadeur.

Recrue phare de l’Arabie Saoudite à l’été 2023, Karim Benzema avait signé un contrat colossal avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026. L’idée pour le buteur formé à l’OL était de terminer sa carrière dans la Saudi Pro League à l’âge de 37 ans, mais selon les informations de Relevo, le plan de l’ancien buteur du Real Madrid est en train de changer. Et pour cause, le média espagnol révèle que « KB9 » envisagerait de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel dès le mois de juin prochain, soit un an avant la fin de son contrat avec Al-Ittihad.

Sportivement, Karim Benzema est pourtant toujours au niveau dans le championnat saoudien comme le confirment ses 10 buts et 3 passes décisives en seulement 11 matchs disputés. Mais l’ex-international français n’a visiblement plus la flamme et surtout, il se verrait bien revenir plus vite que prévu en Europe et particulièrement en Espagne. Résidant à Madrid depuis plus de dix ans, Karim Benzema a le mal du pays et souhaiterait retrouver la capitale espagnole au plus vite. Cela tombe bien, un accord a d’ores et déjà été trouvé avec le Real Madrid pour intégrer le club merengue en tant qu’ambassadeur à la fin de sa carrière.

Karim Benzema en Arabie Saoudite, c'est bientôt fini

Un départ potentiel que le club saoudien vit bien à la surprise générale, car Al-Ittihad ne cracherait pas sur une économie de salaire estimée à environ 100 millions d’euros si Karim Benzema renonçait à sa dernière année de contrat. De son côté, le Real Madrid se réjoui de faire revenir son ancien buteur, lequel aurait notamment comme mission de faire briller le nom du club madrilène dans le monde arabe. Karim Benzema de retour au Real Madrid, une « signature stratégique » de la part de Florentino Pérez, persuadé que l’image de son ancien attaquant peut être utile au club merengue à des fins marketings dans plusieurs dossiers pour les années à venir. Un retour qui ne fait donc plus aucun doute, et qui a de grandes chances de se concrétiser dès le mois de juin.