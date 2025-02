Le Real parle de corruption, le Barça et l’Atlético hallucinent

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours remonté après sa défaite contre l’Espanyol Barcelone (1-0) samedi dernier, le Real Madrid a publié une lettre pour dénoncer la corruption dans le système arbitral. Cette communication n’a évidemment pas plu à ses concurrents directs en Liga.

C’est une évidence, Carlos Romero aurait dû récolter un carton rouge pour son tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Mais le latéral gauche de l’Espanyol Barcelone n’a reçu qu’un avertissement et a pu inscrire le but de la victoire samedi dernier. De quoi provoquer la colère du Real Madrid qui a écrit une lettre pour dénoncer un système arbitral « corrompu de l’intérieur ». Avec une telle accusation, on est loin des communiqués de l’Olympique de Marseille… D’ailleurs, la communication de la Maison Blanche a choqué en Espagne.

Le Barça choqué, l'Atlético rigole

Les concurrents directs du Real Madrid condamnent ces méthodes, à commencer par le FC Barcelone et son entraîneur Hansi Flick. « Pour être honnête, je ne veux rien voir de ça, a réagi l’Allemand ce mercredi. C'est leur choix mais ce n'est pas notre manière de faire. Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas d'excuses. Tous les coachs, tous les clubs ont des raisons de dire quelque chose mais nous sommes humains et bien sûr que nous faisons des erreurs, c'est normal. Vous faites des erreurs, moi aussi, tout le monde en fait. »

Amigos de @RAEInforma, estos días nos están preguntando mucho sobre un asunto y no queremos equivocarnos.



¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos?:



presionar,

amedrentar,

intimidar,

coaccionar,

atemorizar,

influir,

imponer.



¡Muchas gracias! — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2025

« Les arbitres font vraiment un travail difficile, a défendu le coach blaugrana. Nous devons aussi faire attention à eux parce que ce n'est pas facile pour eux. » De son côté, l’Atlético Madrid a utilisé l’humour pour exprimer son indignation. Qui plus est avant le derby madrilène ce week-end Liga. « Amis de l'académie espagnole, ces derniers jours on nous interroge beaucoup sur un sujet et on ne veut pas se tromper, ont répondu les Colchoneros sur X. Pouvez-vous nous aider sur les nuances des verbes suivants ? : faire pression, effrayer, intimider, contraindre, terroriser, influencer, imposer. Merci beaucoup ! » Bon courage à l’arbitre samedi soir…