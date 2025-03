Vinicius à vendre, son boulard excède le Real Madrid

Dans : Liga.

Sans cesse critiqué pour son comportement sur le terrain, Vinicius Junior agace aussi en interne. L’ailier du Real Madrid fait preuve d’arrogance et se met beaucoup de monde à dos au sein du club madrilène. A tel point que son départ n’est pas à exclure.

Une fois de plus, Vinicius Junior fait parler de lui pour de mauvaises raisons. L’ailier du Real Madrid s’est encore distingué à cause de son comportement contre l’Atlético Madrid (1-0, 2-4 tab) mercredi en Ligue des Champions. Le voir échanger des insultes et chambrer les supporters adverses est devenu une habitude. En revanche, on s’attendait moins au recadrage de Jude Bellingham, remonté contre son coéquipier qui n’avait pas effectué le repli défensif après une perte de balle.

Vinicius agace aussi Pérez

Pour le quotidien Sport, c’est bien la preuve que Vinicius Junior agace même ses coéquipiers. Le vestiaire ne supporterait plus son arrogance auprès de ses partenaires et avec le staff de Carlo Ancelotti. L’ego, c’est aussi ce qui ressort lorsque la source affirme que le Brésilien se considère en privé comme le meilleur joueur de l’effectif, et comme celui qui a le plus contribué aux derniers sacres en Ligue des Champions. On comprend mieux pourquoi Vinicius Junior se montre gourmand dans les discussions pour sa prolongation de contrat.

Le Merengue, qui met la pression en utilisant le pont d’or offert par l’Arabie Saoudite, souhaite obtenir un salaire supérieur à celui du Français Kylian Mbappé histoire de marquer son territoire. Le problème, c’est que l’international auriverde a également perdu les faveurs du président Florentino Pérez, connu pour son intransigeance face à des stars comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos, et dont certains collaborateurs l’incitent à vendre Vinicius Junior. Il faudra donc suivre avec attention la suite des négociations entre le Real Madrid et son ailier sous contrat jusqu’en 2027.