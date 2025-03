Le Barça veut aussi ses 4 Fantastiques

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Porté par un secteur offensif redoutable, le FC Barcelone veut encore renforcer son attaque. Le directeur sportif Deco espère recruter l’ailier de Liverpool Luis Diaz, quitte à pousser l’Espagnol Ferran Torres vers la sortie.

Malgré la saison énorme de Raphinha, le FC Barcelone souhaite recruter un ailier gauche cet été. L’information n’a pas échappé à Neymar qui se verrait bien revenir en Catalogne. Mais le milieu offensif de Santos n’est clairement pas la priorité de Deco. D’après le média El Nacional, le directeur sportif du Barça a plutôt un faible pour Luis Diaz dont le nom revient régulièrement dans l’actualité des Blaugrana.

Le Barça va dire oui à Messi, et non à Neymar https://t.co/lD18mwgN5A — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

Bien sûr, Raphinha ne serait pas victime de cette opération. Le Brésilien peut très bien glisser dans l’axe derrière l’attaquant. En revanche, son coéquipier Ferran Torres serait davantage menacé. L’attaquant polyvalent, simple remplaçant dans l’esprit du coach Hansi Flick, pourrait être sacrifié cet été. Deco espère le pousser vers la sortie et récolter 55 millions d’euros sur son transfert. Pas sûr que le dirigeant parvienne à convaincre l’international espagnol de faire ses valises. Le mois dernier, l’ancien joueur de Manchester City rappelait encore son attachement au Barça alors que Newcastle, Aston Villa et le Milan AC lui tournaient autour.

Liverpool n'est pas vendeur

« Mon avenir est au Barça, il n’y a pas d’autre avenir, confiait-il à Sport. Je veux jouer ici et remporter tous les titres possibles. » Pourtant, la plus grande difficulté pour le directeur sportif viendra de Liverpool. L’actuel leader de Premier League n’a aucune intention de vendre Luis Diaz. Autrement dit, seule une offre conséquente pourrait convaincre les Reds de transférer leur ailier sous contrat jusqu’en 2027. Même en cas de vente de Ferran Torres, le club catalan n'aura pas forcément les finances nécessaires pour ajouter le Colombien à son armada offensive déjà composée de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha.