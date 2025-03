Real Madrid ‍: Camavinga va faire ses valises

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City souhaitera frapper fort l'été prochain lors du mercato. L'une des priorités de Pep Guardiola est de renforcer son milieu de terrain.

Manchester City a une saison à finir et le club anglais ne devra pas se louper. L'objectif est de valider la présence de l'équipe en Ligue des champions le plus rapidement possible. Mais cela ne sera pas chose aisée au regard de la dynamique actuelle des Skyblues. Si tout se passe bien et que Manchester City parvient à remplir ses objectifs de cette seconde partie de saison, alors les pensionnaires de l'Etihad Stadium pourront se lâcher sur le marché des transferts. Pep Guardiola veut recruter un joueur XXL au milieu de terrain, conscient que l'équipe n'a pas tenu le choc avec l'absence de Rodri.

Manchester City trouve son bonheur du côté du Real Madrid ?

Selon les informations de Florian Plettenberg, l'une des priorités de Manchester City l'été prochain sera Eduardo Camavinga. Les champions d'Angleterre en titre veulent notamment profiter de l'agence du joueur français, CAA Stellar, pour boucler un transfert. CAA Stellar entretient des rapports privilégiés avec Manchester City et a récemment facilité le transfert d'Omar Marmoush en provenance de Francfort. A noter que Manchester City est loin d'être la seule écurie intéressée par les services de Camavinga. Il faudra faire vite et se montrer persuasif pour convaincre l'ancien de Rennes de quitter le Real Madrid. Pour le moment, Sky Sports affirme que l'international français n'a pas pris sa décision quant à son futur malgré quelques frustrations liées à son poste dans la capitale espagnole. Encore sous contrat avec Madrid jusqu'en juin 2029, Eduardo Camavinga ne sera pas bradé, lui qui est estimé à près de 100 millions d'euros par la direction merengue. Un prix qui ne devrait pas effrayer Manchester City et ses moyens colossaux.