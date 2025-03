Ses finances sauvées, le Barça vend un cadre pour 80 ME

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours sous la menace du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone aurait bien besoin d’une grosse vente sur le marché des transferts. Le club catalan pourrait bien y parvenir cet été avec le milieu de terrain Frenkie de Jong, de nouveau annoncé à Manchester United.

Frenkie de Jong a définitivement dissipé les doutes. Absent pendant de longs mois à cause d’une blessure à la cheville, le milieu du FC Barcelone a lutté pour retrouver son niveau et sa condition physique. Loin d’être à 100% en première partie de saison, le Néerlandais devait se contenter d’un statut de remplaçant derrière le surprenant Marc Casado. Du moins jusqu’à son retour au premier plan ces dernières semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frenkie de Jong (@frenkiedejong)

Il n’y a plus de doute dans l’esprit du coach Hansi Flick, Frenkie de Jong s’est solidement installé dans le onze aux côtés du phénomène Pedri. Mais le duo risque de ne pas durer bien longtemps. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international néerlandais n’a toujours pas prolongé au Barça. Le club catalan tente désespérément de diminuer son salaire qui fait partie des plus imposants dans l’effectif. Mais les deux parties n’arrivent pas à s’entendre et la situation provoque des tensions depuis plusieurs mois.

De Jong aura le dernier mot

Résultat, l’actuel leader de Liga a décidé de se séparer de son milieu de terrain, annonce le média Carpetas Blaugranas. Le FC Barcelone aurait effectivement accepté une offre de Manchester United estimée à 80 millions d’euros. Le montant ferait du bien aux comptes du club toujours en difficulté avec le fair-play financier espagnol. Au passage, la direction en profiterait pour alléger la masse salariale et faciliter les arrivées de nouvelles recrues cet été. Reste à savoir si Frenkie de Jong acceptera de se laisser pousser vers la sortie. Jusqu’ici, le Blaugrana s’est accroché et semble toujours attaché au Barça.