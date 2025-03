Le Barça annule ce deal à 100 millions d'euros

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone est en quête du successeur de Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026. Viktor Gyökeres a longtemps été ciblé, mais selon la presse espagnole, cette piste ne devrait pas aboutir.

Auteur de 34 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Robert Lewandowski n’a pas perdu son légendaire sens du but malgré son âge. Du haut de ses 36 ans, l’international polonais est toujours aussi décisif, mais pour le FC Barcelone, il est logique de penser à la suite, d’autant que le contrat de l’ancien Bavarois arrivera à expiration en juin 2026. Le club catalan aimerait dans l’idéal recruter son futur numéro neuf dès le prochain mercato, afin de préparer en douceur la succession de Lewandowski. Ces dernières semaines, un profil était régulièrement évoqué par la presse espagnole, celui de Viktor Gyökeres, l’avant-centre auteur de 39 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Gyökeres au Barça pour 100 ME, c'est non

Mais la piste de l’attaquant suédois a finalement peu de chances de se concrétiser. A en croire les informations du média El Gol Digital, la clause libératoire fixée à 100 millions d’euros par le Sporting Portugal a été jugée trop onéreuse par la direction du club barcelonais. Le directeur sportif Deco s’est renseigné et a notamment tenté de faire baisser le prix de Viktor Gyökeres, mais le club portugais ne négociera pas en dessous de 60 à 70 millions d’euros. Mais même à ce prix, le Barça a décidé de ne pas approfondir les discussions, tout du moins pour l'instant. Reste maintenant à voir quelles seront les prochaines cibles du club catalan pour le poste de numéro neuf et si Lewandowski sera toujours le titulaire du Barça en attaque la saison prochaine aux côtés des indiscutables Lamine Yamal et Raphinha.