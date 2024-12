Real ‍: Tchouaméni menacé par Ancelotti

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Très critiqué depuis le début de la saison, Aurélien Tchouaméni ne fait plus l’unanimité au Real Madrid. Son avenir pourrait encore s’obscurcir l’été prochain puisque le club merengue a ciblé Martin Zubimendi à son poste.

Après une adaptation réussie, Aurélien Tchouaméni a plus de difficultés pour confirmer et s’imposer comme un leader incontesté au Real Madrid. Les performances de l’international français sont jugées comme insuffisantes de la part des observateurs du club merengue, qui attendent beaucoup plus d’un joueur recruté pour près de 100 millions d’euros à l’AS Monaco. Preuve que son rendement au milieu de terrain est insuffisant, Aurélien Tchouaméni a été reculé en défense centrale par Carlo Ancelotti depuis plusieurs semaines. Un poste auquel l’ancien Bordelais a peu de chances de s’installer sur la durée avec les retours dans les semaines et les mois à venir de Militao et Alaba.

🚨 Real Madrid midfielder Aurélien Tchouaméni is emerging as a Liverpool target for the January transfer window.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/5rqtmL56AJ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2024

Au milieu de terrain non plus, il ne sera pas simple de regagner sa place pour Aurélien Tchouaméni puisque selon les informations du journal AS, la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival est un joueur qui évolue dans le même registre. Le journal espagnol révèle que l’actuel dauphin de l’Atlético de Madrid est à fond sur Martin Zubimendi, auteur d’un bel Euro avec l’Espagne et qui aspire à quitter la Real Sociedad pour se tester dans un club de calibre supérieur.

Tchouaméni en grand danger au Real Madrid ?

Sous contrat avec le club basque jusqu’en juin 2027, le joueur de 25 ans est une cible du Real Madrid depuis plusieurs mois et le club de la Casa Blanca a bien l’intention de passer la seconde pour le recruter en juin prochain. Également surveillé par Manchester City, qui voit en lui le potentiel successeur de Rodri à terme, Martin Zubimendi aura l’embarras du choix pour son avenir. Le Real Madrid le sait, il faut faire vite pour s’attacher ses services et doubler la concurrence. Sa clause libératoire est fixée à environ 60 millions d’euros, un montant sur lequel le Real Madrid pourrait s’aligner pour s’offrir un joueur prometteur et très courtisé à ce poste clé au milieu de terrain. Un deal qui, s’il se confirme, placera automatiquement Aurélien Tchouaméni en grosse difficulté dans les mois à venir.