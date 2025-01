Le Barça dégaine pour s'offrir Rashford ‍!

Poussé vers la sortie par Manchester United lors du mercato d’hiver, Marcus Rashford suscite la convoitise de nombreux clubs, lesquels viennent aux renseignements les uns après les autres.

La Juventus Turin, l’AC Milan, le Borussia Dortmund et même le promu italien de Côme ont pris des renseignements auprès de Manchester United sur les conditions d’un potentiel transfert de Marcus Rashford. Il faut dire que, même s’il ne brille plus depuis un certain temps avec les Red Devils, l’attaquant anglais de 27 ans garde une très belle cote sur le marché des transferts. Ruben Amorim ne comptant pas sur lui, Marcus Rashford se retrouve officiellement sur la liste des joueurs à vendre et les convoitises s’accumulent. La dernière en date risque cependant de surprendre puisque selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone est à son tour venu prendre quelques renseignements sur la situation du joueur mancunien.

🔵🔴 After Juve, AC Milan and BVB, also Barcelona have been informed on conditions of Marcus Rashford loan deal.



Initial direct contact took place this week between Barça and player’s camp, as @tjuanmarti reports.



