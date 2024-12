Mbappé le mieux payé au Real, Vinicius ne l’accepte pas

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que le contrat de Vinicius Junior expire en 2027, le Real Madrid a prévu d’entamer des discussions pour une prolongation l’été prochain. L’attaquant brésilien se réengagera avec les Merengue sans la moindre hésitation, à condition que son nouveau salaire corresponde davantage à son statut dans l’équipe.

Vinicius Junior a encore de quoi se consoler. Marqué par sa défaite au Ballon d’Or 2024, l’attaquant du Real Madrid a obtenu le trophée The Best et celui du meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards. Ces récompenses viennent encore conforter son statut de star à la Maison Blanche qui a tout intérêt à assurer son avenir. Selon les informations du quotidien As, le club dirigé par Florentino Pérez prévoit d’entamer les discussions pour la prolongation du Brésilien l’été prochain.

Vinicius Junior se retrouvera à deux ans de la fin de son contrat qui expire en 2027, le moment choisi par le Real Madrid pour lancer les échanges et écarter la menace saoudienne. L’été dernier, Al-Ahli avait déjà tenté de convaincre le Merengue avec une offre alléchante. L’écurie de Saudi Pro League lui aurait proposé un salaire total supérieur à un milliard d’euros pendant cinq ans. Bien sûr, le champion d’Espagne en titre ne s’alignera pas. Et ce n’est pas ce que demande son ailier.

Mbappé dans le viseur

Vinicius Junior veut plutôt se rapprocher, voire arriver à hauteur des revenus accordés à Kylian Mbappé, leader de la grille salariale du Real Madrid. Il faut dire que l’international auriverde s’est rendu indispensable à son équipe, sans doute davantage que le Français arrivé libre cet été. Cette hiérarchie sportive représente un argument crédible, tout comme les plans d’Al-Ahli qui envisage de revenir à la charge l’été prochain. Autant dire que la direction madrilène, même si Vinicius Junior ne compte pas partir, devra faire un effort pour éviter de vexer son meilleur joueur.