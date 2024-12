Esp ‍: L'Atlético braque violemment le Barça ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Liga, 18e journée

Stade Olympique de Montjuic

Barcelone-Atlético Madrid 1-2

Buts : Pedri (30e) pour le Barça ; De Paul (60e), Sorloth (90e+6) pour l'Atlético

Barcelone a grandement dominé les débats mais son inefficacité ainsi que deux minutes d'absence offrent la victoire 2-1 et la première place à l'Atlético.

En difficulté ces dernières semaines, le FC Barcelone a vu l'Atlético Madrid le rattraper en tête. C'était donc un choc au sommet qui attendait les supporters catalans. Néanmoins, ce match était à sens unique en première période. Le Barça dominait nettement avec des mouvements rapides et incessants sur les buts madrilènes. Ne manquaient que les buts pour la bande à Raphinha, remuant ce soir. La lumière venait du duo Pedri-Gavi, auteur d'un superbe une-deux conclu victorieusement par Pedri. A la pause, l'Atlético n'avait pas encore frappé au but.

Not a bad way to close 2024 😁 pic.twitter.com/FY58pyvFiX — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 21, 2024

Les Blaugrana continuaient sur leur lancée ensuite. Raphinha trouvait la barre adverse d'un lob presque parfait. Un échec qui coûtait cher puisque De Paul égalisait deux minutes plus tard dans une défense catalane prise à défaut. Barcelone poussait toujours plus mais Oblak était impassable ce soir. Dans les derniers instants, Sorloth plantait le 2-1 synonyme de succès pour l'Atlético. De quoi offrir la première place aux Colchoneros et un début de crise aux Catalans.