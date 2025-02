Traumatisé, un joueur du Barça ne voulait pas du PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Exclu lors du quart retour de Ligue des Champions la saison dernière, Ronald Araujo garde un mauvais souvenir du Paris Saint-Germain. Le défenseur central du FC Barcelone admet que ce fait de jeu l'a longtemps perturbé.

A l’image de son directeur sportif Deco, le FC Barcelone est soulagé. Les Blaugrana retrouveront Benfica en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et non le Paris Saint-Germain qui les avait sortis en quarts la saison dernière. Les hommes de Xavi, vainqueurs à l’aller au Parc des Princes (2-3), avaient pris l’avantage au retour. Mais l’exclusion de Ronald Araujo dès la 29e minute avait provoqué la remontada parisienne (1-4).

Le PSG en feu, le Barça est soulagé https://t.co/mXJypj8M2P — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

Un épisode traumatisant pour le défenseur central du Barça, sans doute ravi de ne pas avoir à croiser la route de son bourreau Bradley Barcola. L’international uruguayen reste effectivement marqué par ce fait de match qui avait impacté le reste de sa saison. « Au-delà de mes 25 ans, j'ai déjà une certaine expérience, a confié Ronald Araujo à Sport. Ça se voit dans les grands matchs, je ne me suis jamais caché. La catastrophe contre le PSG s'est produite, mais j'aime ces matchs. »

Araujo en a souffert

« Au début, oui ça m'a hanté pour le reste de la saison surtout, a avoué le cadre du Barça. Mais ensuite, avec le temps j'ai oublié, ça fait partie du passé. On efface et il y a une nouvelle histoire à écrire. Les grands joueurs sont forts mentalement et ils savent surmonter ces situations. Je considère que j'en fais partie. Je ne nie pas qu'après ça en Liga, je n'ai pas été au niveau que j'ai habituellement, mais il faut continuer. J'ai encore beaucoup de choses à construire dans ma carrière et à donner à ce club. » Même s’il a perdu sa place de titulaire, Ronald Araujo a prolongé son contrat jusqu’en 2031 en janvier dernier.