Liga ‍: Zidane à Getafe, le transfert se précise

Par Hadrien Rivayrand

ll n'est jamais évident d'être le fils d'une légende et chez les Zidane, on le sait bien. Aucun des fils du champion du monde 98 n'aura eu une carrière à son image. Mais Théo Zidane veut lui continuer de prouver sa valeur au plus haut niveau et a une belle opportunité de rejoindre la Liga.

Zinédine Zidane a laissé un lourd héritage à ses fils, qui voulaient également avoir une belle carrière de footballeur. Théo Zidane essaye de faire son trou en Ligue 2 espagnole du côté de Corboba. Le milieu de terrain ravit d'ailleurs son club actuel. Auteur de 20 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec le club andalou, le troisième fils de Zidane a planté 4 buts et délivré 1 passe décisive. De quoi susciter la convoitise de certains clubs de l'élite du football espagnol.

Théo Zidane sur le chemin de Getafe ?

Selon les informations de AS, Getafe veut en effet tenter de s'attacher les services de Théo Zidane cet hiver lors du marché des transferts. Le club de la banlieue de Madrid lutte pour son maintien et pense que le milieu de terrain français pourrait être une plus-value certaine pour son effectif. Le joueur formé au Real Madrid sera en fin de contrat en juin 2026 avec Cordoba et est estimé à 300 000 euros. Une belle affaire donc pour Getafe, qui n'aura pas beaucoup de moyens à investir cet hiver. Si tout se passe bien, le natif de Marseille débarquerait rapidement à Getafe pour y signer son contrat. Une belle chance pour lui de faire ses preuves en Liga et la fierté de son père, qui cherche de son côté un nouveau défi. Peut-être sera-ce au Real Madrid encore une fois ? Si tel scénario se produisait, alors les deux Zidane pourraient s'affronter dans quelques mois.