Jesus Rodriguez, la trouvaille à 35 ME du Barça

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel élément offensif pour la saison prochaine, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de poser une trop grosse somme sur la table. Ça tombe bien, car une piste privilégiée possède une clause libératoire abordable.

Le contexte financier délicat dans lequel se trouve le FC Barcelone l’oblige à réfléchir encore plus que les autres pour trouver les bonnes opportunités au marché des transferts. Malgré tout, la direction sportive catalane veut absolument améliorer son secteur offensif pour la saison prochaine. Plusieurs noms sont déjà apparus dans la presse comme ceux de Luis Diaz, Rafael Leão ou Nico Williams, lesquels paraissent presque tous improbables au regard du montant demandé par leurs clubs respectifs. Heureusement pour le Barça, d’autres joueurs qu’il apprécie fortement ne sont pas aussi coûteux. C’est par exemple le cas de Jesus Rodriguez, l’ailier du Real Betis.

Le Barça a trouvé sa nouvelle pépite

Désireux de recruter un nouvel élément offensif l’été prochain, le FC Barcelone a coché le nom de Jesus Rodriguez, indique El Nacional. Une solution plus pertinente pour les Catalans puisque le joueur dispose d’une clause libératoire de 35 millions d’euros. Le joueur formé au Real Betis, club avec lequel il a découvert le monde professionnel cette saison, possède une palette technique particulièrement impressionnante. À seulement 19 ans, il est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Liga et a déjà démontré son grand talent grâce à des performances jugées « exceptionnelles » par Carpetas FCB. Le média spécialisé dans l’actualité du Barça met en avant la vitesse, la capacité à percer les défenses adverses et la jeunesse de Jesus Rodriguez comme des atouts clés.

De quoi faire de lui un pari intéressant pour l’avenir ? Le Barça n’aura de toute manière pas les moyens de lâcher une très grosse somme pour s’offrir un nouveau joueur sur le front de l’attaque. Liverpool demande par exemple 80 millions d’euros pour Luis Diaz. Sans compter le salaire conséquent que demanderait le joueur. Quant à Jesus Rodriguez, il serait un pari intéressant pour l’avenir des Blaugranas. Tout en permettant au club de rester dans les clous du fair-play financier.