Trois ans après, Luis Enrique avoue son erreur

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique s'est laissé aller à une petite confidence en conférence de presse, revenant sur un moment de son passé comme sélectionneur de l'Espagne.

Très fier de son choix d’avoir mis Ousmane Dembélé sur le banc de touche à la surprise générale lors du match face à Arsenal en début de saison, Luis Enrique s’est attribué les mérites de la réussite de l’attaquant français. Au niveau discipline et tactique, l’ancien rennais et barcelonais n’a jamais été aussi fort, et il maitrise désormais totalement ce rôle de faux numéro 9 qui lui permet d’être beaucoup plus souvent que d’habitude devant les buts.

Fabian Ruiz la taupe de l'Espagne ?

Mais dans sa conférence de presse de ce vendredi, Luis Enrique a en revanche été lucide sur un choix effectué par le passé et dont il n’est pas fier. Celui qui était alors sélectionneur de la Roja avait décidé d’écarter Fabian Ruiz de sa sélection avant la Coupe du monde 2022, dès la fin de l'Euro 2021. La presse espagnole avait donné une raison à cela, assurant que Luis Enrique l’accusait d’être la taupe qui fournissait les compositions d’équipe aux médias avant les matchs, et il l’avait écarté de la Roja pendant 18 mois. Même s’il n’a pas voulu donner la raison, le coach du PSG affirme regretter son choix avec le recul.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol)

« Ne pas l'avoir pris au Mondial en tant que sélectionneur a été une erreur de ma part. Je l'assume. Je suis très content de ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors. Il peut encore s'améliorer, comme tout le monde. Il joue tout le temps à fond, il est toujours prêt pour jouer une minute ou 90, il est très important pour nous », a livré Luis Enrique, qui fait énormément confiance à l’ancien joueur du Napoli. Cela même si son rendement avec le PSG est assez neutre, surtout en comparaison avec ses bonnes performances avec sa sélection, maintenant que Luis Enrique n’en est plus l’entraineur.