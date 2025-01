Le Real n’en fait pas assez, Benzema met tout sur Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Lors de ses retrouvailles avec le Real Madrid, le Français Karim Benzema a donné ses impressions sur la saison de son ancienne équipe. L’attaquant d’Al-Ittihad attend plus des Merengue et s’attend à voir son compatriote Kylian Mbappé marquer les esprits.

Au lendemain de la qualification du FC Barcelone, le Real Madrid va également tenter d’atteindre la finale de la Supercoupe d’Espagne. Les hommes de Carlo Ancelotti affronteront Majorque ce jeudi soir à Djeddah, la ville où évolue Karim Benzema. L’attaquant d’Al-Ittihad a donc profité du passage de ses anciens coéquipiers pour leur rendre visite. Et pour donner son pronostic avant ce rendez-vous important.

« Ce match sera différent de la Liga car c’est une demi-finale et il y a un trophée à aller chercher, a commenté le Français au micro de Real Madrid TV. C’est une rencontre très importante pour le Real Madrid. Je pense que c'est la meilleure équipe du monde. S'ils sont concentrés, ils gagneront. » Pour Karim Benzema, la Maison Blanche est effectivement supérieure à tous ses adversaires.

« C’est une équipe top, ils sont très forts, a-t-il encensé. Les joueurs qui jouent et ceux qui ne jouent pas, ils font partie des meilleurs joueurs au monde. Je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe au monde. » L’ancien Merengue pense surtout à l’armada offensive pas suffisamment efficace à ses yeux. Mais son compatriote Kylian Mbappé pourrait changer la donne.

Benzema en attend plus

« Comment je vois l'attaque du Real Madrid ? Je pense que c’est un rêve pour tout le monde de voir ces joueurs mettre des buts et des passes décisives. Comme je leur ai dit, ils peuvent mettre plus de buts parce qu'ils ont les qualités et le talent, ils ont tout. Je pense que l'aide de Kylian Mbappé va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid », a annoncé Karim Benzema, toujours attaché au club madrilène.