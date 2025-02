Esp ‍: Encore une blessure, le Real Madrid est maudit

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid, qui vient de perdre Antonio Rüdiger sur blessure pour près d’un mois, pensait récupérer David Alaba pour les matchs à venir.

Enfin remis d’une longue indisponibilité suite à sa rupture des ligaments croisés, l’international autrichien devait apporter une solution à Carlo Ancelotti en défense centrale. Mais l’hécatombe de blessures qui touche le club merengue depuis plusieurs années se poursuit et c’est à se demander s’il n’y a pas une malédiction au-dessus du Real Madrid puisque le journaliste José Luis Sánchez nous apprend que David Alaba est de nouveau out.

Pas de rechute au niveau du genou pour l’ancien Bavarois mais cette fois une blessure à l’adducteur qui va l’éloigner des terrains pendant 2 à 3 semaines. David Alaba est donc forfait pour les matchs de play-off en Ligue des Champions contre Manchester City. Un énorme coup dur pour le Real, privé de Rüdiger et de Militao et qui devrait donc se présenter face au champion d’Angleterre avec une défense centrale formée par Tchouaméni et le jeune Raúl Asencio. A moins que la piste Federico Valverde en défense centrale se confirme, comme le laisse entendre la presse espagnole.