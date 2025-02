Le Barça va dire oui à Messi, et non à Neymar

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Président de la Liga, Javier Tebas a rebondi directement sur les rumeurs des retours de Lionel Messi et Neymar au FC Barcelone. Et le verdict est sans appel.

Semaine folle en Catalogne, où les retours joints de Neymar et Messi ont été annoncés par différentes sources. Le Brésilien est reparti à Santos pour six mois, et sera libre cet été pour retrouver le club où il a connu son meilleur football. Dans le même temps, un journaliste argentin proche de l’octuple Ballon d’Or a affirmé que Messi était très tenté par l’idée de terminer sa carrière au Camp Nou à la fin de l’année civile, en décembre 2025. De quoi donner un air de « Retour vers le Futur » au FC Barcelone, même s’il faut encore que ces rumeurs se concrétisent.

Messi va revenir au Barça

Patron de la Liga et très impliqué dans la vie des deux géants du football espagnol, Javier Tebas a tranché et estime que le Barça est bien capable de faire revenir Lionel Messi pour l’inscrire un peu plus dans l’histoire du club. Mais pas Neymar qui est totalement à bout de souffle et est parti par la petite porte. « Je pense que Messi veut revenir à Barcelone. Je suis sûr que cela va se faire. Peut-être comme joueur, ou dans d’autres fonctions. Sa marque, et celle du Barça, sont liées. Il aime ce club à fond », a livré Javier Tebas dans un entretien à GiveMeSport. Avant de passer au cas Neymar, et de rappeler que la musique ne serait pas la même.

🚨 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗩𝗨𝗘 ! 😱🤯



Si Neymar 🇧🇷 & Messi 🇦🇷 sont de retour ensemble au Barça cet été… et gratuitement ?! 🤩🤯



𝗨𝗻 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗻𝘀, 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 🔥✨ pic.twitter.com/gUAODtMSCa — BeFootball (@_BeFootball) February 25, 2025

« Pour Neymar, c’est une histoire bien différente, plus compliquée. Je ne pense pas qu’il reviendra un jour à Barcelone. Je suis pratiquement sûr de cela », a expliqué Javier Tebas, qui n’a pas hésité à se mouiller sur l’avenir des deux joueurs et du Barça. Le président de la Liga aime bien s’avancer sur ses dossiers, même si cela a toujours tendance à beaucoup faire parler. Il avait notamment expliqué que le fait que des joueurs majeurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient quitté l’Espagne sans faire sourciller le business de la Liga. Mais visiblement, il ne serait pas contre de voir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football revenir en Catalogne.