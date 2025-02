Carton rouge annulé, le complot anti-Real continue

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Exclu contre Getafe (victoire 1-2) dimanche, Antony devait être suspendu pour le match prévu samedi soir face au Real Madrid. Mais la commission de discipline a annulé le carton rouge de l’ailier du Betis Séville. De quoi provoquer la colère des Merengue.

Ce n’est pas le moment de titiller le Real Madrid. Et pourtant, la commission de discipline espagnole ne s’est pas gênée. A l’approche de son déplacement sur le terrain du Betis Séville samedi, la Maison Blanche se réjouissait probablement de l’absence d’Antony. L’ailier prêté par Manchester United au club andalou était initialement suspendu après son exclusion contre Getafe dimanche dernier. Seulement voilà, le carton rouge du Brésilien, qui n’a pas forcément touché son adversaire malgré un vilain tacle par derrière, a été annulé.

😀😀😀



La cara que se te queda cuando sabes que Antony jugará finalmente el #RealBetisRealMadrid.



El Comité de Competición atiende las alegaciones del club… ¡y retira la tarjeta roja! pic.twitter.com/fXFfK8Z9Bm — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 26, 2025

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourra donc confirmer son retour en forme contre les Merengue. Sans surprise, ce rebondissement n’a pas plu au Real Madrid qui se dit plus que jamais victime d’un complot. « Ce n'est pas possible, dans leur empressement à faire la chasse aux Madrilènes, ils ignorent même les arguments juridiques, ont dénoncé des membres de la délégation madrilène auprès du quotidien As. Retirer un carton rouge qui a été clairement évalué par le corps arbitral et bien expliqué dans le procès-verbal, c'est comme si les juges allaient maintenant réarbitrer les matchs. »

Le Real ne lâche pas l'affaire

« Ils l'ont fait dans le but de nous blesser. Ils nous ont déclaré la guerre et utilisent tous les moyens imaginables, quitte à mettre dans l'embarras les arbitres qu'ils prétendent tant défendre. Nous pouvons imaginer ce que doit ressentir Alberola Rojas (l'arbitre qui a expulsé Antony, ndlr). C'est lamentable, ont dénoncé les Merengue, également remontés à cause des critiques du patron de la Liga Javier Tebas, et de la programmation des matchs. Ils nous attaquent par terre, par mer et par les airs. Ils ne se retiennent pas. Malgré cela, nous nous battrons jusqu'au bout avec fierté. Nous ne baisserons pas la tête devant tant de bêtise. » Le Real Madrid n'est pas près de calmer le jeu.