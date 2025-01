Le Barça garde Araujo, son prix s'écroule

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça pourrait vivre une fin de marché des transferts hivernal mouvementée. Parmi les joueurs qui étaient annoncés partants ces derniers jours : Ronald Araujo.

A Barcelone, on doit gérer les contrats de certains joueurs et faire rentrer de l'argent rapidement. La direction catalane est au travail pour vendre les indésirables. Ronald Araujo n'en fait pas forcément partie, mais l'Uruguayen était chaud pour quitter le navire, avec une belle proposition de la Juve sous le coude. Problème, la clause fixée pour le départ d'Araujo était fixée à 1 milliard d'euros et le Barça s'est montré très dur en négociations avec les Piémontais. Une solution a néanmoins été trouvée avec la récente prolongation de contrat du défenseur jusqu'en 2031.

Le Barça a préparé ses arrières dans le dossier Araujo

Selon les informations de El Nacional, Ronald Araujo a en effet prolongé son contrat au Barça mais avec dorénavant une clause libératoire bien inférieure à ce qu'elle était. Désormais, la clause pour le prochain mercato estival sera de 65 millions d'euros, et pour la prochaine période, soit en janvier 2026, elle passera à 80 millions. Les clubs intéressés sont désormais fixés s'ils veulent tenter de recruter Ronald Araujo. Si la Juve est toujours dans le coup, l'Uruguayen a récemment été convaincu par Deco de rester encore quelques mois au moins au FC Barcelone.

Les Catalans ont des objectifs élevés en 2025 et Araujo reste une valeur sûre pour l'effectif du club. L'été prochain, la situation sera revue et le Barça laissera partir son joueur s'il veut toujours le faire, tout en récupérant un joli chèque. L'idée sera ensuite de trouver une autre perle rare à son effectif mais surtout d'assainir des finances plus que dans le rouge. En attendant, il faudra assurer sur le terrain. Si le compte y est en Ligue des champions, ce n'est plus le cas en Liga.