La justice a tranché, le Barça va perdre Dani Olmo libre

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sollicitée par le FC Barcelone, la justice espagnole a refusé l’inscription de Dani Olmo. Le club catalan, toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, devra trouver une autre solution sous peine de perdre son milieu offensif libre en janvier.

Le verdict agite la presse espagnole. Et pour cause, la justice locale s’est prononcée en défaveur du FC Barcelone concernant les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor. Le club dirigé par Joan Laporta souhaitait contourner le règlement de la Liga et de son fair-play financier. Mais son argument, selon lequel l’organe en charge ne serait pas compétent, n’a pas été retenu ce vendredi. Pour le moment, les deux Blaugrana ne peuvent pas être inscrits pour la deuxième partie de saison.

Le Barça a encore quelques jours

Pire encore, une clause dans le contrat de Dani Olmo stipule que l’international espagnol peut partir libre en janvier si ses dirigeants ne trouvent aucune solution. Autant dire que la situation devient urgente pour le Barça. Il est clair que le club catalan n’en restera pas là. D’après les sources internes consultées par Mundo Deportivo, le cador espagnol a encore quelques alternatives à tenter d’ici le dernier délai fixé le 31 décembre. Pour commencer, le Barça attend de connaître le verdict au sujet d’un autre procès intenté contre la Liga devant un tribunal différent.

Et si la voie judiciaire mène définitivement à une impasse, la direction tentera alors d’enregistrer des recettes importantes. Les dirigeants envisagent par exemple de vendre des sièges VIP du futur Camp Nou rénové. Pendant ce temps-là, étant donné que le nouveau contrat historique avec l’équipementier Nike ne suffit pas, l'actuel troisième de Liga poursuit les négociations pour la vente de Barça Vision, un autre de ses biens. Enfin, il n’est pas à exclure qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration mettent eux-mêmes la main à la poche pour éviter de perdre la recrue estivale à 55 millions d’euros (hors bonus).