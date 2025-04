La VAR prive le Real Madrid du titre

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

En conflit ouvert avec l’arbitrage espagnol, le Real Madrid serait aujourd’hui leader de la Liga sans l’intervention de la VAR cette saison. Une donnée qui arrange bien Florentino Pérez dans sa guerre intense avec la ligue.

Depuis de nombreux mois, le Real Madrid ne cesse de monter au créneau contre l’arbitrage espagnol. Beaucoup de situations litigieuses ont été pointées du doigt par la direction madrilène depuis le début de la saison, à tel point que Florentino Pérez en est venu à se demander s’il n’était pas mieux de remplacer certains arbitres habituels de Liga par des arbitres internationaux qui viendraient d’autres championnats. Dans cette guerre ouverte entre la ligue et le club le plus puissant du monde, l’illustre président du Real Madrid peut s’appuyer sur une donnée pour affirmer que son club est lésé par l’arbitrage cette saison. En effet, Sport a élaboré un classement de la Liga 2024-2025 en occultant délibérément toutes les fois où la VAR a dû être utilisée. Un classement dominé par… le Real.

Le Real Madrid champion sans la VAR

Real : Le successeur d’Ancelotti est connu, ce n’est pas Xabi Alonso https://t.co/kGwm4a497E — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2025

Avec ce classement de la Liga sans l’intervention de la VAR élaboré par le quotidien sportif catalan, on s’aperçoit que le Real Madrid serait théoriquement devant le Barça et occuperait le fauteuil de leader avec 69 points - 6 de plus qu’en réalité. Les Blaugrana, relégués à la place de dauphins, ont gagné 3 points grâce à la VAR, à en croire ce classement (63 points, contre 66 en réalité). Autre prétendant au titre, l’Atlético de Madrid a perdu deux points à cause de l'arbitrage vidéo cette saison, indique Sport.

En clair, le Real Madrid a souvent joué avec les règles et l’absence d’assistance vidéo aurait pu permettre au club de la Maison Blanche de glaner certains injustes points. Pas de bol toutefois, puisque la VAR est bien en vigueur.