Mbappé a son nouveau jouet, Vinicius craque

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a de grands objectifs en 2025 et compte bien régler ses problèmes le plus rapidement possible. Vinicius Jr et Kylian Mbappé seront notamment attendus au tournant.

Carlo Ancelotti a encore pas mal de travail devant lui afin de tirer le meilleur de son groupe. Mais l'entraîneur italien a des motifs de satisfaction, au vu des dynamiques récentes de ses stars. Kylian Mbappé et Vinicius Jr semblent être plus déterminés que jamais pour faire gagner le Real Madrid. Surtout, le Brésilien semble avoir compris l'importance de Kylian Mbappé pour le projet madrilène. Au sortir de la victoire éclatante (5-1) face à Salzbourg dans la semaine en Ligue des champions, l'ailier du Real Madrid a même fait une confidence à la presse : « Nous voulons que Kylian Mbappé soit le meilleur buteur dans toutes les compétitions ». Voilà qui est clair malgré les désirs de Vinicius Jr de rafler le Ballon d'Or, qui lui a échappé de peu il y a quelques mois.

Mbappé chef du Real Madrid, c'est décidé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par EA SPORTS FC (@easportsfc)

Selon les informations de AS, les dires de Vinicius signifient que désormais, la question des penaltys est résolue et que c'est bien Kylian Mbappé qui les tirera en majorité. De quoi lui permettre de rattraper sans doute un peu son retard sur Robert Lewandowski en Liga (16 buts pour le Polonais contre 12 pour le Français), alors que le Polonais prend tous les penaltys avec les Catalans. En Ligue des champions, l'ancien du PSG a encore plus de retard sur le Barcelonais (3 pour Mbappé et 9 pour Lewandowski). Mais voilà, le champion du monde 2018 aura un avantage en sa faveur, à savoir le fait de jouer deux matchs de barrage de plus que le Polonais, directement qualifié de son côté avec les Catalans pour les huitièmes de la C1. Tout est fait en interne au Real Madrid pour mettre Mbappé au centre du projet. La direction a fait son choix et tout le monde va devoir s'y conformer, alors que le crack tricolore a de plus en plus d'adeptes chez les Merengue. Vinicius Jr, lui, devra se muer en lieutenant pour son coéquipier français.