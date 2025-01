Griezmann c'est fini, l'Atlético cherche son successeur

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

La saison 2024-2025 est probablement la dernière d’Antoine Griezmann sur le sol européen, sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Pour le remplacer, Diego Simeone estime que Paulo Dybala est le joueur idéal.

Cette saison, Antoine Griezmann rayonne encore une fois et permet à l’Atlético de Madrid d’occuper le fauteuil de leader du championnat espagnol avec le même nombre de matchs disputés que le Real Madrid et le FC Barcelone. Clairement outsiders cette saison, les hommes de Diego Simeone font preuve d’une régularité impressionnante qui leur permet de croire en un titre. Et si Grizou gagnait enfin une Liga avant de quitter officiellement les terres européennes ? Selon toute vraisemblance, le numéro 7 des Colchoneros vit sa dernière saison dans son club avant de s’envoler vers la MLS. Pour le remplacer, El Cholo a déjà une idée bien précise.

Griezmann out, Dybala in ?

Il ne doit pas être chose aisée de remplacer le meilleur buteur de son histoire. Avec 193 buts inscrits sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann laissera derrière lui une empreinte indélébile au sein du club et dans le cœur des supporters. Mais pas de panique, car Diego Simeone sait déjà qui doit absolument le remplacer. Selon les informations de Fichajes, Paulo Dybala est l’homme de la situation à la demande de l’entraineur colchonero. A plusieurs reprises dans l’histoire récente, le nom de Dybala a été associé à l’Atlético mais des circonstances diverses ont écarté les deux chemins.

Hormis le niveau de jeu intrinsèque de Paulo Dybala, ce qui intéresse aussi Diego Simeone, c’est la situation contractuelle du joueur. Son contrat prend fin en juin prochain, ce qui laisserait l’opportunité de le recruter librement lorsqu’il quittera l’AS Roma. Toutefois, son bail possède une clause libératoire estimée à 20 millions d’euros. Un tel investissement permettrait aux dirigeants rojiblancos de s’offrir la Joya dès ce mois de janvier afin de préparer la succession d’Antoine Griezmann. A 31 ans, le champion du monde argentin a encore de beaux jours devant lui... à passer en Espagne ?