Tensions au Barça, Laporta s’est mis le vestiaire à dos

Malgré la confiance affichée par le président Joan Laporta, le FC Barcelone ne parvient pas à valider les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. La situation déplaît fortement à l’entraîneur Hansi Flick et à ses joueurs.

Malheureusement pour Hansi Flick, le FC Barcelone n’a pas résolu le problème avant son passage en conférence de presse ce vendredi. Alors sans surprise, l’entraîneur du club catalan n’a pas échappé aux questions sur la situation de Dani Olmo et Pau Victor. Rappelons que le Barça, toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, n’a pas obtenu les inscriptions de ses deux joueurs. Ce sont donc deux solutions en moins pour le technicien impuissant sur ce dossier.

« Je ne veux pas trop parler de ça parce que ce n'est pas mon travail, a répondu l’Allemand avant d’affronter Barbastro (D4) samedi en Coupe du Roi. Mon travail c'est de préparer le prochain match de Coupe. J'étais en contact avec le président avant Noël et je lui ai aussi parlé aujourd'hui. J'ai confiance au club, en tous ceux qui sont impliqués. Ils font leur travail et je fais le mien. Et mon travail c'est de bien préparer l'équipe pour le prochain match. » En attendant, Hansi Flick ne cache pas sa frustration ni celle de ses hommes.

« Si je suis sincère… »

« Vous savez que c'est normal. Si je suis sincère, je ne suis pas content de la situation et les joueurs ne sont pas non plus satisfaits, a avoué l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Mais les choses sont comme elles sont et nous sommes professionnels. Je me concentre sur le football, nous devons nous entraîner, les joueurs aussi, chacun doit faire son travail. Je suis optimiste, mais il faut souvent attendre les décisions prises. » Le président Joan Laporta espère recevoir la validation de la Liga ce vendredi. Mais sa confiance dure depuis des jours.