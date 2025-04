Cpe Roi ‍: Le Barça élimine l'Atlético de Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Après un match épique terminé sur le score de 4-4 à l'aller, il y a eu moins de but au match retour entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Un éclair de génie de Lamine Yamal, pour un service en or pour Ferran Torres, a permis aux Catalans de s’imposer 1-0 au Metropolitano et de valider ainsi leur billet pour la finale face au Real Madrid. La finale aura lieu le 26 avril prochain à la Cartuja, le stade Olympique de Séville.